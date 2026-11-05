Farioli show, Sabatini: "Ma non è colpa di Allegri se non allena in Italia"

Sandro Sabatini commenta il ko del Napoli in Champions contro il Porto

"C'è uno spogliatoio completamente spaccato. Lucca? Se era per me tornava a piedi a casa. Ma dove stanno andando? Questo è un Napoli spaccato. Il capitano che a fine partita fa quelle dichiarazioni...". Lo ha detto Sandro Sabatini, giornalista, a Radio Radio, commentando il ko di ieri del Napoli contro il Porto.

"Farioli? Non è colpa di Allegri se non l'ha ancora chiamato nessuno in Italia. E' bello dire che gioca bene ma perché nessuno in Italia lo ha chiamato? Era nello staff di De Zerbi e poi hanno litigato e ora non si parlano più. Ci sono cose significative. De Bruyne è un presuntuoso, deve stare attento anche a quello che dice, ma Lucca che lo manda a quel paese...dai...ripeto, se era per me tornava a piedi a casa. Non scherziamo".