Calaiò: "Serviva rivoluzione a giugno! Per arrivare nelle quattro servono altri 60 punti"
Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, soffermandosi sulla vittoria degli azzurri contro il Torino, sulla sfida di Champions League contro il Manchester City e sulle prospettive del mercato di gennaio.
Sulla partita con il Torino: "Il Napoli ha fatto un’ottima partita, però non ha concretizzato. Ho rivisto equilibrio, non hanno preso gol e rischiato poco. La classifica non cambia, ma questa vittoria può aiutare dal punto di vista mentale. Per arrivare tra le prime 4 dovrebbe fare altri 60 punti, non è facile".
Calaiò tra Manchester City e mercato di gennaio
Sulla sfida contro il Manchester City: "Contro Haaland ci sarà da faticare, ma non è il solo, bisogna fare attenzione anche a Doku".
Sul mercato di gennaio: "Bisognava fare a giugno una rivoluzione, ora dipende molto dalle uscite, tanti giocatori in difficoltà come Lucca e Anguissa sarà difficile venderli".
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