Benitez: "Napoli, le assenze non sono alibi. Allegri sa come incidere"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha analizzato le prospettive degli azzurri alla vigilia della complicata trasferta di Champions League

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha analizzato le prospettive degli azzurri alla vigilia della complicata trasferta di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico spagnolo si è soffermato sull'emergenza infortuni, sull'importanza della vittoria contro il Torino e sulle capacità di Massimiliano Allegri di gestire un momento particolarmente delicato della stagione.

Benitez sulla sfida tra Manchester City e Napoli

"Il Napoli arriva alla gara contro il Man City con una decina di assenze, probabilmente undici, dunque praticamente senza una squadra e con ridotte possibilità di rotazioni. Non sono alibi, ma fattori incontestabili. Però la vittoria con il Torino può aver tranquillizzato chiunque. Conosco le tensioni che si accumulano quando i risultati non arrivano ma so anche che un successo può aiutare a cancellare il peggio. E poi: è la partita di De Bruyne contro il suo passato al City, è quella di McTominay che segna come un centravanti e risolve le situazioni peggiori. Allegri è stato realista nel leggere il futuro: il passaggio del turno si gioca nelle ultime tre, ma so bene che non arriverà all'Etihad senza il desiderio di provarci. E lui sa come incidere".