Allegri non si nasconde dietro gli infortuni: "Ho visto i dati, tante squadre li hanno..."

Situazione infortuni: il tecnico del Napoli Max Allegri prova a smorzare le criticità emerse nell'ultimo periodo

Massimiliano Allegri non si aggrappa all'alibi infortuni. Il tecnico del Napoli, nella conferenza stampa di ieri a Manchester verso la gara col City, ha provato a normalizzare la situazione legata ai tanti problemi fisici, citando anche dei dati che avrebbe consultato che denotano una problematica ormai comune a tutte le squadre che fanno le coppe internazionali. Di seguito l'estratto specifico tratto dalla conferenza stampa.

Allegri non si nasconde dietro gli infortuni: "Tante squadre ce li hanno..."

Arriva con una panchina abbastanza corta, come ha visto la squadra negli allenamenti? Come ha visto Lang e Anguissa? "Abbiamo dei giocatori che stanno recuperando, Di Lorenzo e Badiashile sicuramente saranno disponibili per il Lecce, Favasuli e Marianucci non sono in lista, abbiamo perso Meret e Vergara... ma questo fa parte del gioco. Ho visto i numeri degli infortuni in giro per l'Europa, tante squadre hanno tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù, sapendo che ci vorrà ancora più predisposizione a fare una partita di squadra. Poi da mercoledì dovremo preparare la partita di campionato, dove siamo indietro perché potevamo avere qualche punto in più. Lang e Anguissa? Li ho visti stamattina, ho visto tutti, dopo la partita di sabato abbiamo fatto recupero domenica. Sicuramente domani la squadra farà una buona partita, poi ci vuole anche un pizzico di fortuna".