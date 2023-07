Calaiò su Zielinski: "Mi auguro che resti. Tecnicamente tra i più forti, ecco cosa gli manca"

"Dopo l’esperienza di Kim è normale che lo scouting del Napoli ponterà a qualche altro orientale".

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live - Tiro al bersaglio', in onda su Radio Marte: "Lozano e Zielinski sono giocatori importanti che dovranno capire il prima possibile il loro futuro. A Zielinski manca la continuità, ma è uno dei giocatori tecnicamente più forti del Napoli, mi auguro che rimanga. È naturale che i procuratori spingano per capire il futuro dei loro assistiti.

Attenzione del Napoli verso giocatori giapponesi? Dopo l’esperienza di Kim è normale che lo scouting del Napoli ponterà a qualche altro orientale, la cui cultura è duttile e fatta di applicazione e voglia di vincere. Itakura è uno dei primi candidati. Ma al di là del Paese di provenienza, è importante trovare un difensore all’altezza di Kim, impresa non facile. Serve un difensore pronto, fisico, che abbia fame”.