Chiariello: "Allegri resta pure se perde con la Lazio! Italiano? Menomale non sia venuto…"

Umberto Chiariello su Canale 21 ha commentato il ko del Napoli contro il Porto che ieri ha battuto gli azzurri 4-1 in Champions: "Allegri se perde con la Lazio non verrà esonerato perché si chiama Allegri e ha un contratto blindato e guadagna un sacco di soldi. Italiano? Menomale che non è venuto, non era l'annata giusta, si sarebbe bruciato, non gli avrebbero perdonato neppure il 40% di quello che non sta facendo Allegri in questo momento.

Io comunque avrei fatto silenzio stampa dopo il Porto. Avrei impedito ai tesserati di parlare. Avrei fatto parlare solo Allegri. Ora la preoccupazione più grande è il fatto che domenica il Napoli arriva col morale sotto i tacchi. Ma soprattutto non può preparare la partita, torna oggi e ha defaticante e poi subito rifinitura. La Lazio ha preparato la gara con la settimana tipo".