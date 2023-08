Chiariello: "Ma Zielinski non aveva rinnovato? Ma tornate a fare bene questo lavoro!"

Commentando la notizia di Zielinski vicino all'Arabia Saudita, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21

Commentando la notizia di Zielinski vicino all'Arabia Saudita, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21: "Perché per dieci giorni ci hanno fatto credere quello che non è vero? Uno l'ha detto e tutti gli sono andati dietro. A Dimaro è uscita la notizia che si sono incontrati il procuratore e De Laurentiis e lui aveva accettato la decurtazione. L'allenatore è stato toppato, il ds anche, sui difensori sono usciti 33 nomi, su Zielinski tutto ok ha rinnovato e non è vero niente, allora qualcuno il mestiere tornasse a farlo dalle basi".