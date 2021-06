Da Torino accusano: “Juve sfavorita dagli arbitri quest'anno, caso Pjanic ormai è passato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Angelini, giornalista di Torino che segue da vicino le vicende di casa Juve: “L’episodio di Pjanic in Inter-Juve del 2018? È inutile tornare indietro, altrimenti la Juventus potrebbe appigliarsi al rigore non dato nella finale di Champions League del 2015 contro il Barcellona. Tra l’altro, in quella famosa partita contro l’Inter, prima della mancata ammonizione a Pjanić, c’erano due netti calci di rigore in favore della Juve per falli su Matuidi e Higuaín.

In Italia, quando si parla di Juve, ci sono sempre due pesi e due misure: perché il mancato rosso a Pjanić sarebbe più grave dell’effettiva espulsione di Bentancur, del tutto inventata, nel recente Juve-Inter? In questa stagione di certo non si può dire che la Juve sia stata favorita dagli arbitri, basti pensare alle partite casalinghe contro Fiorentina e Benevento. È assurdo, inoltre, che Orsato non abbia più arbitrato l’Inter dal 2018, ciò significa che la carriera non progredisce se si sbaglia a favore della Juve”.