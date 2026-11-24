Futuro De Bruyne, Di Marzio: "Se il Napoli va avanti in Champions magari resta fino a giugno"

Calciomercato Napoli, Di Marzio su De Bruyne: se gli azzurri vanno avanti in Champions, più possibilità di convincerlo a restare

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe dipendere dal cammino europeo della squadra. Lo spiega Gianluca Di Marzio, secondo cui il percorso in Champions League può incidere sulla scelta del belga, in un momento in cui l'interesse del PSV e le voci su un addio a gennaio tengono banco.

"Se il Napoli va avanti in Champions..."

Come ha detto Di Marzio, "se il Napoli in Champions andrà avanti, magari ci saranno più possibilità per convincere De Bruyne a restare, altrimenti l'addio può essere più concreto a gennaio". Il giornalista lega dunque la permanenza del centrocampista ai risultati europei: un buon cammino darebbe alla società più argomenti per trattenerlo, mentre un'eliminazione, o un percorso in difficoltà, renderebbe più realistico il suo addio già nella finestra invernale.

Una partita che pesa anche sul mercato

Il quadro conferma che la gara di stasera a Manchester, e le partite che seguiranno, avranno un peso che va oltre la classifica. Per il Napoli la Champions è un'occasione per rilanciare la stagione e anche per rafforzare la posizione del club nella trattativa sul rinnovo di altri giocatori. De Bruyne, che gioca nello stadio dove ha vinto tanto, è al centro di valutazioni delicate, tra il desiderio di avvicinarsi al Belgio e la volontà del Napoli di tenerlo. Molto dipenderà dai risultati, dalle offerte e dalle scelte del giocatore, in una sessione in cui nulla è ancora deciso.