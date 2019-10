Del Genio: "Ancelotti? Credo abbiano più responsabilità i giocatori, ma lui forse li ha sopravvalutati"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle difficoltà di Zielinski: "Il ruolo di Zielinski? Una delle domande più difficili a cui rispondere. Lo stimo, ma mi ha fatto cambiare idea. Un mese fa ero convinto del centrocampista centrale, ma non riesce a trovare continuità ed in quel ruolo serve, allora meglio sfruttarlo più avanti dove può trovare la giocata. Il tecnico può avere delle responsabilità, ma nell'ultimo periodo diversi giocatori non hanno reso nonostante fossero stati messi tutti nelle condizioni ideali. Se vediamo che il Napoli è la squadra che crea di più e tra quelle che ne concede meno, il tecnico sta facendo il suo, ma poi subentra il rendimento dei giocatori e la loro crescita che forse è stata ottimistica da parte del tecnico. Io il mio indice lo punto più verso i giocatori, e quindi in Ancelotti che ha sopravvalutato l'organico, alcuni invece criticano Ancelotti che non avrebbe messo in condizione i giocatori e poi anche 7-8 giocatori, ma bisogna fare delle scelte altrimenti non si è credibili".