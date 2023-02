"Fa freddo a -13?", l'attore Di Leva e il siparietto con Amadeus: "Mi sfotteva per il ko con l'Inter..."

Il giovane attore Mario Di Leva è stato ospite sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo e si è reso protagonista di un siparietto con Amadeus

Il giovane attore Mario Di Leva è stato ospite sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo e si è reso protagonista di un siparietto con Amadeus: "Fa freddo a -13?", le parole del ragazzo al conduttore, gran tifoso dell'Inter. Di Leva ha raccontato che non era nulla di preparato in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Mi è uscita così come l'avete sentita. Lui ha provato a sfottermi con la vittoria dell'Inter allora scusa che dovevo fare? Ho solo messo le cose a posto".