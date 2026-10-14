Flop Napoli, CBS boccia Allegri: "Legato a un calcio ormai superato"
La sconfitta del Napoli sul campo del Villarreal fa discutere anche all'estero. Dagli studi della CBS è arrivata un'analisi molto critica sulla situazione degli azzurri, con particolare attenzione alle scelte compiute durante l'estate e alle difficoltà strutturali emerse in questo avvio di stagione. Nel commento viene chiamata in causa anche l'eredità lasciata da Antonio Conte, descritto come un allenatore abituato a vincere trofei ma anche capace di lasciare situazioni complicate da gestire dopo la propria partenza.
CBS: "Allegri legato a una concezione del calcio superata"
Nel mirino degli opinionisti finisce soprattutto Massimiliano Allegri. La critica riguarda tanto l'identità tattica quanto la capacità di sfruttare le caratteristiche della rosa a disposizione. Dagli studi della CBS sottolineano: "Vedendo anche l'ultimo anno di Serie A, sembra un allenatore molto legato a una concezione del calcio ormai superata". Secondo l'analisi, uno dei problemi principali del Napoli sarebbe proprio la difficoltà nel valorizzare il potenziale dei singoli, con diversi giocatori chiamati a muoversi in contesti tattici poco adatti alle loro caratteristiche e un'impostazione di gioco che, al momento, non riuscirebbe a esaltare né le individualità né il collettivo.
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