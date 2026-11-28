Auriemma: “Vediamo risultati e gioco, ma poi sentiamo il gruppetto di amici di Allegri…”

Raffaele Auriemma analizza le scelte tattiche di Allegri e critica chi difende incondizionatamente il tecnico.

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Stile TV, ha analizzato la prestazione del Napoli contro il Manchester City, auspicando che Massimiliano Allegri possa dare continuità alle scelte tattiche adottate all'Etihad Stadium: “La gara di Manchester non deve ingannare, non è che vedremo sempre quel Napoli lì, ma me lo auguro. Allegri ha cambiato molto, ora spero che questo 4-3-3 sia definitivo, ma comunque senza difesa a tre perché Hojlund ha bisogno del sostegno delle ali. Allegri è stato anche massacrato, come viene però troppe volte incensato dal solito gruppetto”.

Auriemma critica il circolo di giornalisti amici di Allegri

Il giornalista ha poi puntato il dito contro chi, a suo giudizio, difende incondizionatamente l'allenatore del Napoli, sottolineando come questo atteggiamento rischi di essere controproducente per lo stesso tecnico livornese: “Il circolo Pickwick di Allegri... L'onestà deontologica e professionale imporrebbe di giudicare i professionisti per quello che fanno e non per ciò che sono o che ti danno. Fai bene e si dice che fai bene, se fai male si dice che fai male. Non è che, poiché sei amico, allora se fai bene sei il migliore e se fai male la colpa è degli altri. Così fanno i suoi amici. Questo determina una disaffezione di chi, quando le cose non vanno bene, sente dire che non è colpa sua. Con quel modo di fare ti accrediti come amico, ma non fa bene ad Allegri. Quelli che contestano i risultati e il modo di giocare sentono quei personaggi che lo difendono e gli danno ancora più addosso”.