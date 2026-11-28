Sassuolo, D'Aversa in conferenza: “Non possiamo concedere nulla, affrontiamo dei campioni. Sul modulo.."

Roberto D'Aversa presenta Sassuolo-Napoli in conferenza stampa: le insidie della sfida, gli infortunati e le possibili scelte tattiche.

Roberto D'Aversa, allenatore del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa dal Mapei Football Center la sfida contro il Napoli, sua seconda partita ufficiale sulla panchina neroverde. Il tecnico ha sottolineato la necessità di disputare una prestazione senza sbavature contro la squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi anche sulla situazione degli infortunati e sulla possibilità di tornare al 4-3-3.

Arriva il Napoli, ma cosa resta della partita con il Genoa? Di cosa si deve fare tesoro?

“Si è fatto tesoro del fatto che a volte non ci si debba far influenzare dal risultato, che ci ha visti sconfitti in casa, ma è chiaro che quello che viene fuori è che se fai degli errori in Serie A ti castigano. Da parte nostra domani, contro dei campioni, ci deve essere la partita perfetta, cercando di sfruttare quello che riusciremo a fare, ma ovviamente contro queste squadre devi concedere il meno possibile”.

Il Sassuolo concede tanti tiri e deve affinare la qualità della finalizzazione?

“Ragionando sull'ultima gara, noi abbiamo subito gol quando il Genoa è entrato in area per la prima volta. Il rammarico è davvero l'aver concesso poco e aver perso 2-0. Abbiamo avuto a fine primo tempo delle occasioni per riaprire la partita, dunque con il Napoli non ti puoi permettere di concedere nulla e soprattutto, quando ti capita la possibilità di far gol, devi essere cattivo e determinato. Ma col Genoa, in tante situazioni dove avremmo potuto creare altre occasioni, siamo venuti meno. È l'atteggiamento che è difficile da allenare, gli altri aspetti li puoi allenare, ma contro il Genoa dal punto di vista dell'atteggiamento non gli posso rimproverare nulla. Era la prima partita dopo il cambio di allenatore, è naturale reagire, ma i risultati sono negativi da troppo tempo e non ci si deve abituare alla sconfitta”.

Che partita dobbiamo aspettarci contro il Napoli?

“A prescindere dai sistemi di gioco, conta come si interpretano le partite. Loro hanno delle assenze, noi abbiamo delle assenze, ma se ragioniamo sul fatto che le assenze ci hanno portato a questo momento, allora noi non usciamo da questa situazione. Se ragioniamo invece sul fatto che le assenze diventano opportunità per altri, molto probabilmente si esce da questa situazione. Questa squadra ha i valori tecnici, ma non bastano in Serie A. Lo stanno dimostrando squadre come il Monza e non solo, c'è da pedalare sia in fase offensiva che in fase difensiva”.

Come sta Volpato? Ci dice qualcosa anche su Adzic?

“La squadra è stata costruita per il 4-3-3, ma quando sono arrivato abbiamo perso in Nazionale sia Bakola che Adzic. Adzic è stato veramente sfortunato, per quanto riguarda Bakola, mi riferisco alla gestione della Nazionale, poteva rientrare per far sì che guadagnasse qualche giorno. Ci sono tante situazioni, Thorstvedt non era al 100%. Chiaro che se ho la possibilità di fare il 4-3-3 con dei ricambi allora si può giocare, contro il Genoa non c'era possibilità e ho pensato al 3-4-3. Bakola e Volpato faranno parte dei convocati, sulla carta si potrebbe fare anche il 4-3-3, poi domani vedremo”.

Cosa può dare in più o di diverso Obrador rispetto a Doig?

“Contro il Genoa la scelta è ricaduta su Rafa, la condizione fisica non era ottimale perché non aveva giocato molto, ma quando sono arrivato c'era un bollettino medico esagerato. Avevo tre o quattro giocatori, tra cui Doig, che non si potevano allenare, c'erano i nazionali e sulla scelta ha inciso anche questo, perché Doig nell'ultimo periodo ha stretto i denti. Rafa l'anno scorso ha fatto bene con me con il 3-4-2-1, ma con il Genoa ha fatto bene anche a quattro. Chiaro che c'è bisogno di fiducia, il morale è un po' basso per tutti, immaginiamoci per quelli che hanno giocato meno. Noi dobbiamo essere bravi a far ritrovare la fiducia, la miglior medicina è la vittoria e dobbiamo ragionare su questo”.

Tutti pensano che domani sarà una sfida difficile, poi arrivano Venezia, Lecce e Parma, quelle sono partite da non sbagliare...

"Io metterei prima il focus sulla partita di domani. Sulla carta affrontiamo una squadra più forte di noi ma sfido qualsiasi mio giocatore a pensare di affrontare un giocatore più debole di lui in ogni zona del campo. Noi facciamo questo sport per lo spirito di competizione, l'orgoglio di dimostrare di essere superiore all'avversario. Tutte le volte che si sono fatti dei calcoli è successo il contrario, dunque noi ragioniamo sul fatto di rendere meno difficile la partita di domani, poi penseremo alle altre. Anche perché l'obiettivo è ben chiaro, dobbiamo andare in campo per salvarci, bisogna fare qualche colpo contro le big".

Berardi come sta? Non ha fatto la preparazione quest'anno, quanto sta incidendo sulla sua condizione?

"Ti sei risposto da solo, ma anche altri, quando non hai la continuità di lavorare puoi avere delle difficoltà. Viene da un infortunio molto grave, altri giocatori non sarebbero rimasti in Serie A, ma Domenico è un giocatore forte, ha sempre voglia di lavorare, l'ho dovuto frenare io. Ora bisogna riportare tutti su una certa condizione, ci sono le gare, ma lui è uno che bisogna più frenarlo che caricarlo".

Cosa pensa della designazione di Guida?

"Gli arbitri devono lavorare in maniera serena ed è nostro compito farli lavorare in maniera serena. Gli arbitri sono superpartes, Guida è uno dei migliori arbitri del nostro campionato e non solo, dobbiamo essere bravi a far sì che lui possa lavorare in maniera serena, delle altre situazioni a me interessa poco. Forse è merito anche del nostro club, il fatto".

Kulla si sta mettendo in evidenza con la Primavera, ha segnato un gol da centrocampo. Può tornare utile per la prima squadra?

"Quando si parla dei giovani bisogna stare attenti. Ti ringrazio per la domanda, a me piace molto lavorare coi giovani, se andate a guardare indietro mi vengono in mente Kulusevski, Bastoni, Dorgu, per loro deve essere uno stimolo sapere che c'è un allenatore che crede nei giovani. Poi a Empoli, dove c'è una filosofia del far crescere la squadra, ma bisogna sempre stare attenti. Kulla si allena con noi, ha un potenziale importante. Anche Frangella si è allenato con noi. La cosa importante è che loro debbano andare a giocare con la mentalità giusta con la Primavera e lui credo che abbia avuto l'atteggiamento giusto. Devono dare una mano per fare un risultato positivo e non andare giù e fare i fenomeni. Chiaro che bisogna concedere qualche errore in più, come potenziale è un giocatore importante".

Come vedi Walukiewicz?

"Abbiamo il doppio ruolo, in qualche situazione anche il triplo. C'è lui, c'è Van Der Brempt, c'è Cinquegrano per la fascia in una difesa a 4. Io l'ho avuto a Empoli e l'ho utilizzato come braccetto, come terzino magari avendo a sinistra un terzino che spinge di più ma è anche un giocatore che si propone. Può ricoprire entrambi i ruoli".