Guida per Sassuolo-Napoli, D'Aversa: “È uno dei migliori, altre situazioni non mi interessano"

Roberto D'Aversa commenta la storica designazione di Marco Guida, che arbitrerà per la prima volta il Napoli.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Napoli, il tecnico neroverde Roberto D'Aversa si è soffermato anche sulla designazione arbitrale di Marco Guida. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata dirigerà per la prima volta in carriera una partita degli azzurri, dopo aver spiegato nel 2025 le motivazioni per cui avrebbe preferito non arbitrare la squadra partenopea.

D'Aversa sulla designazione di Guida

L'allenatore del Sassuolo ha espresso grande stima nei confronti del direttore di gara, sottolineando l'importanza di garantire agli arbitri le condizioni ideali per svolgere il proprio lavoro: “Gli arbitri devono lavorare in maniera serena ed è nostro compito farli lavorare in maniera serena. Gli arbitri sono super partes, Guida è uno dei migliori arbitri del nostro campionato e non solo. Dobbiamo essere bravi a far sì che lui possa lavorare in maniera serena, delle altre situazioni a me interessa poco. Forse è merito anche del nostro club, il fatto”.