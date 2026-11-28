L'appello di Repice: "Napoli e Roma, due popoli troppo vicini per essere nemici!"

Francesco Repice auspica la riconciliazione tra Napoli e Roma e pronostica un grande futuro per Pio Esposito.

Abbattere il muro della rivalità tra le tifoserie di Napoli e Roma. È il desiderio espresso da Francesco Repice, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, durante la serata di premiazione della quinta edizione dell'International Sport Film Festival, al Supercinema di Castellammare di Stabia. Il radiocronista Rai, presidente della giuria della kermesse, nel corso dell'incontro con il direttore artistico Nicola D'Auria, ha ricordato il gemellaggio che un tempo univa le due tifoserie: “Sono due popoli troppo vicini per essere nemici. Sogno che quel muro venga abbattuto, che le due bandiere tornino a incontrarsi in mezzo al campo”. Romanista dichiarato, Repice ha raccontato anche un significativo aneddoto risalente all'anno del terzo Scudetto del Napoli, quando, all'uscita da un ristorante, trovò alcuni sostenitori azzurri ad attenderlo con affetto e con uno striscione che riportava il suo nome.

Repice ricorda Maradona e scommette su Pio Esposito

Nel corso dell'incontro sono state ripercorse alcune delle radiocronache più significative della sua carriera, dalla finale degli Europei di Wembley del 2021 agli Scudetti conquistati dal Napoli nel 2023 e nel 2025. Repice ha ricordato anche Diego Armando Maradona, sottolineandone la sincerità nell'ammettere i propri errori e la capacità di schierarsi dalla parte dei più deboli. Parlando della Nazionale italiana, il giornalista ha ribadito il suo ambizioso pronostico su Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter originario proprio di Castellammare di Stabia, che ritiene possa concorrere per il Pallone d'Oro già tra due o tre anni. La quinta edizione del festival, organizzata da Parallax Vision ETS con la direzione artistica di Nicola D'Auria e Ciro Sorrentino, si è svolta dal 23 al 28 novembre, con 32 opere selezionate tra 214 candidature provenienti da oltre 50 Paesi, incontri con atleti e professionisti dello sport e appuntamenti dedicati alle scuole.