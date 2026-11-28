Rambaudi: "McTominay meglio di Bellingham! E' tra i più forti d'Europa"

Roberto Rambaudi difende Allegri ed esprime giudizi netti su Beukema, Lang, Meret e McTominay.

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso dell'ultima puntata di "Giochiamo d'Anticipo" su Televomero, analizzando il momento del Napoli, difendendo l'operato di Massimiliano Allegri e soffermandosi sulle prestazioni di diversi calciatori azzurri.

Su Maradona: “Mi vengono i brividi a vedere il legame che c’è tra Maradona e i tifosi”.

Sulla classifica in Champions League: “I giudizi nel calcio vengono manipolati da qualcuno e la gente li segue”.

Su Allegri: “Può piacere o no, ma ha conquistato dei risultati. Io con Allegri vedo la squadra giocare bene, nelle formazioni ci sono sempre i giocatori più offensivi. I giocatori ci sono, ma devono crederci fino all’ultimo, alcuni fanno una giocata e poi non concretizzano. Lo difendo perché tutti gli sparano addosso in maniera gratuita”.

Sul valore della rosa: “Ci sono alcuni giocatori che non sono di livello alto, ad esempio Beukema, non è da Napoli”.

Sulla qualificazione ai playoff: “Se il Napoli fa il Napoli non ha problemi a passare il turno”.

Su Lang: “Questi atteggiamenti infantili non vanno bene, deve saper convivere con tutti, in quel caso può essere perdonato. La soluzione è lasciarlo fuori. Alcuni calciatori gli avranno detto di non fare il deficiente”.

Su De Bruyne: “I compagni di squadra si affidano a lui, quando ha la palla disegna calcio”.

Sulla corsa Champions in campionato: “Il Napoli deve trovare equilibrio e continuità di risultati, a partire dalle partite più semplici per fare punti, deve pensare partita dopo partita”.

Sui portieri: “Di Meret i compagni non si fidano”.

Su McTominay: “È uno dei giocatori più forti in Europa. Per completezza è migliore di Bellingham”.