Gabriel Jesus già scontento al Barça? L'attaccante: "Difficile allenarsi senza giocare"

Gabriel Jesus, accostato al Napoli in estate, fatica a trovare spazio al Barcellona. Il brasiliano chiede più minuti e racconta le difficoltà

Gabriel Jesus era stato accostato al Napoli durante il mercato estivo, prima di trasferirsi dall'Arsenal al Barcellona. Il brasiliano, però, sta incontrando difficoltà nel trovare spazio nella squadra di Hansi Flick e non ha nascosto il proprio malcontento per lo scarso minutaggio. In un'intervista a TNT Sports Brasil e in alcune dichiarazioni a Movistar Plus, l'attaccante ha raccontato l'inizio di stagione in blaugrana nel ruolo di comprimario, pur ribadendo il rispetto per le scelte dell'allenatore e per il rendimento di Raphinha.

Gabriel Jesus è già scontento al Barcellona?

"Non è facile per me mantenere alto il livello di motivazione durante gli allenamenti, ogni giorno", ha ammesso Gabriel Jesus, parlando delle difficoltà legate al poco spazio trovato nella formazione catalana. Il brasiliano ha poi ribadito il desiderio di essere maggiormente coinvolto nelle rotazioni offensive, dichiarando: "Voglio continuare ad avere opportunità e minuti in campo. Allenarsi senza giocare è difficile".

Nonostante la situazione, Jesus ha evitato qualsiasi polemica nei confronti di Raphinha, suo connazionale e concorrente nel reparto offensivo: "Le prestazioni di Raphinha meritano che giochi tutti i minuti". Una posizione coerente con quanto affermato già durante la presentazione al Barcellona, quando aveva dichiarato: "Mi dà fastidio non giocare". A distanza di tre mesi dal trasferimento, l'ex Arsenal continua dunque a cercare maggiore continuità: fin qui solo tre partite da titolare per lui in maglia blaugrana.