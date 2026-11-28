Como, Fabregas: “Vorrei rubare un po' di età a Spalletti! Vi racconto cosa mi ha detto l'ultima volta”

Cesc Fabregas elogia Luciano Spalletti e analizza le insidie della sfida contro la Juventus.

Alla vigilia del big match contro la Juventus, l'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa, spendendo parole di grande stima nei confronti di Luciano Spalletti. Il tecnico spagnolo ha raccontato anche un curioso retroscena relativo all'ultimo incontro con l'allenatore bianconero, soffermandosi poi sulle qualità offensive della formazione juventina.

Cosa vorrebbe rubare a Spalletti? “Vorrei rubare un po' l'età. Certe volte faccio errori di gioventù. Lui ha molta fiducia in quello che fa. Quando ci siamo trovati le cinque volte che ci siamo incrociati, anche quando era ct della Nazionale, ha parlato con me... Io mi sento scomodo con lui e lo rispetto tanto. L'altro giorno l'ho abbracciato e gli ho dato la mano e mi ha chiesto: 'Rispettami e abbracciami con due mani'. Spero di continuare a imparare da lui. Dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene”.

Come preparate la gara contro la Juventus? “Tutto dipende da noi. Abbiamo tanto da dire, anche per quello che succederà in partita. Anche in base alle nostre carte. In uno contro uno Kolo Muani va in profondità, Boga ti punta ed è un fenomeno. Se inizi a studiare la Juventus ci metti tante ore”.