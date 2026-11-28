Maradona Jr: “KDB unico fuoriclasse del Napoli, follia discuterlo! Lang? Cose imperdonabili”

Diego Armando Maradona junior analizza il momento del Napoli, difende Kevin De Bruyne e si sofferma sulla crescita di Lang e sul lavoro di Allegri.

Dalla rincorsa al quarto posto alle prestazioni dei singoli, passando per il lavoro di Massimiliano Allegri. L'allenatore Diego Armando Maradona junior ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Dopo il Sassuolo, si affronterà una settimana tipo dove si recupereranno appieno Di Lorenzo, Badiashile, Alisson Santos oltre a Neres. Il Napoli per me ha come antagoniste Milan e Como. Il Como è la squadra che gioca meglio in Italia; i rossoneri stanno iniziando a prendere forma e ha un grande attaccante. Il Brugge è una squadra fortissima nelle transizioni, è una di quelle degli ultimi anni che gioca la transizione a favore benissimo. Il Napoli deve fare il massimo, anche se sarà una serie di match complicati. La partita più importante è sempre quella successiva, però è chiaro che se il Napoli dovesse riuscire a vincere le prossime, compresa quella col Milan, sarebbe un gran segnale per ridurre il gap per il quarto posto”.

Maradona Jr difende De Bruyne e boccia Lucca

“È pazzesco mettere in discussione un giocatore come De Bruyne, che per numeri e qualità è indiscutibilmente l’unico fuoriclasse della rosa. McTominay è un grandissimo calciatore, ma non è un fuoriclasse come De Bruyne. In cento anni di storia, il Napoli non ha vinto la metà dei suoi trofei. È una follia pensare di mettere in discussione. Visto che è alle prese con un affaticamento, la coperta è corta, Allegri potrebbe anche pensare di mettere solo due centrocampisti per poi conservare un cambio nel secondo tempo. Lucca ha avuto tante chance e non è riuscito a sfruttarne nemmeno una. Giovane contro il Manchester City sul gol di Lang ha fatto un bel movimento. Ha fatto più Giovane con un movimento che Lucca in un anno e mezzo”.

La crescita difensiva del Napoli e il lavoro di Allegri con Lang

“Nella fase difensiva del Napoli ci sono due grandi differenze. La prima è che quando Rrahmani sta bene, è un’altra squadra. Beukema ha fatto un’ottima partita, però giocare vicino a quel Rrahmani è un po’ più semplice. Inoltre, la fase difensiva è collettiva più che quella offensiva. La squadra si aiuta. I giocatori corrono, lottano. Ho visto Lang che corre dietro gli avversari. È una squadra convinta di ciò che fa. In fase offensiva ha sempre fatto bene. La difesa è un lavoro molto più collettivo, i giocatori ora si aiutano l'uno con l’altro. Il lavoro di Allegri con Lang è importante, anche se non è ancora consolidato. Ha giocato tre partite da giocatore molto forte contro Lazio, Torino e Manchester City, ma non cancellano un anno e mezzo. Bisogna attendere per capire se ci sarà continuità. Ma secondo me cose contro i tifosi e il post su Instagram sono imperdonabili”.