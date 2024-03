Dazn, Testoni: "L'Atalanta perde tanto senza Koopmeiners e De Ketelaere"

Edoardo Testoni, giornalista di Dazn, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli

© foto di Andrea Losapio

Edoardo Testoni, giornalista di Dazn, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Senza Koopmeiners e De Ketelaere? È un’Atalanta che cambia conformazione, perché perde entrambi i suoi giocatori che hanno il colpo fuori dagli schemi. È vero che comunque hanno tanti attaccanti, ad esempio c’è Lookman che è un finalizzatore. Però il concetto di circolazione palla è la chiave. Andare velocemente da Kvaratskhelia lasciandogli l’uno contro uno sarà fondamentale.

Lobotka-De Roon? È un confronto tra giocatori molto diversi, ma entrambi sono la chiave dei rispettivi centrocampo. Lobotka se lo valorizzi ti dà ciò che ti ha dato l’anno scorso. A De Roon Gasperini non può rinunciare mai, è un giocatore che dà equilibrio. Se non c’è posto viene messo anche in difesa".