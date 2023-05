Sky, Ugolini: “Il nuovo allenatore del Napoli sarà congeniale al 4-3-3. Ecco quando ci sarà l’annuncio”

"Non dimentichiamo il discorso relativo al direttore sportivo, Accardi e Polito sono due nomi che stanno circolando".

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Non ci sono certezza né sull’allenatore, né sul futuro di Giuntoli, l’unica cosa certa è che il Napoli sul mercato dovrà fare poco. Il lavoro durante l’anno è stato già fatto da Giuntoli e dallo scounting. Hanno già i nomi giusti dovesse partire Kim per la clausola, il sostituto di Lozano, se arriva un grande club con 120-130mln per Osimhen non faranno fatica a trovare un’alternativa. E’ certo che il nuovo allenatore lo sceglierà De Laurentiis, è una scelta che ha sempre voluto fare il presidente. I nomi sono quelli che stanno circolando, fermo restando che il principio di base è che dovrà essere un allenatore che poggia le sue idee sul 4-3-3. Su questo sistema di gioco il Napoli ha costruito le sue fortune negli ultimi anni e quindi l’allenatore dovrà essere congeniale a questo sistema. Italiano, Motta, si è fatto il nome di De Zerbi, ma quest’ultimo non attraversa la Manica nella maniera più totale. Poi ci sono le suggestioni Benitez, Conte, le opzioni dall’estero, ma al momento non c’è molta chiarezza sul futuro allenatore del Napoli. Stiamo anche aspettando il punto di vista del presidente sulla condizione di Spalletti. Ricordiamo che la clausola di non concorrenza consente a Spalletti di dimettersi, però allo stesso tempo non gli permette di allenare nella prossima stagione qualora il Napoli volesse far valere questa clausola. Non dimentichiamo il discorso relativo al direttore sportivo, Accardi e Polito sono due nomi che stanno circolando.

Quando arriverà l’annuncio? Probabilmente arriverà dopo l’alzata di Coppa, così come arrivò per Spalletti, subito dopo l’ultima partita di campionato e la Champions che sfuggì contro il Verona”.