L'ex portiere Torchia: "Caprile tra i più tecnici, il Napoli ci può puntare"

L'agente Davide Torchia ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente.

Da ex portiere, si aspettava un Sommer così all'Inter? "Solamente uno sprovveduto poteva dire che Sommer era stato preso per tappare un buco. Parliamo di un portiere forte, di livello internazionale. Così come gli altri giocatori dell'Inter, ha fatto una grande stagione, offrendo anche qualcosa in più rispetto a quello per cui era stato preso".

L'Atalanta non vuole più fermarsi. "Sembrava avesse avuto flessione, invece l'Atalanta resta un club molto forte. Ha strutture, società, ha comprato lo stadio: tutte cose che determinano i risultati. Ultimamente ha fatto anche un altro salto, quello economico. È arrivato ad esempio Scamacca, che per me è il miglior 9 italiano in assoluto. L'investimento dei nerazzurri adesso sta dando i suoi frutti. L'assenza di Scamacca in finale di Coppa Italia peserà non poco".

Christos Mandas si è invece conquistato i guantoni da titolare della Lazio? "Non era facile sostituire un pilastro come Provedel. Anche nella Roma vedo uno Svilar molto forte. Tra i portiere italiani cito Carnesecchi, il più bello da vedere per componente tecnica, ma anche Caprile. È molto giovane, ma ha già fatto un campionato di Serie B da vertice in una piazza molto calda come Bari. All'Empoli sta facendo bene, il Napoli secondo me ci può puntare".