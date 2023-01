Marchegiani: “Nel 2°tempo il Napoli non ha speso molte energie, è da valutare la tenuta”

"Il Napoli aveva bisogno di togliersi da dosso le tossine di una sconfitta che prima o poi doveva arrivare".

Ai microfoni di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "Il Napoli aveva bisogno di togliersi da dosso le tossine di una sconfitta che prima o poi doveva arrivare. E’ arrivata nel momento probabilmente meno idoneo, alla ripresa della stagione, ma il Napoli oggi ha approcciato benissimo alla partita, è chiaro che valutare un secondo tempo in vantaggio 1-0 e con l’uomo in più è difficile da valutare anche dal punto di vista della tenuta. Credo che in questo momento le squadra siano da considerare molto sulla tenuta atletica, perché Inter e Milan recuperate, il Napoli oggi non ha avuto bisogno di grandi energie nel secondo tempo.