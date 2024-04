Salernitana, che flop anche a gennaio: 10 innesti, quasi 7mln spesi in nuovi ingaggi

La Salernitana dopo l'ultimo turno di campionato è matematicamente retrocessa in Serie B.

La Salernitana dopo l'ultimo turno di campionato è matematicamente retrocessa in Serie B. La squadra granata, solo 15 punti conquistati in 34 partite, paga i troppi errori commessi durante la stagione, ma anche quelli in fase di costruzione della squadra. Non è andata meglio a gennaio, col ritorno di Walter Sabatini che non ha dato la svolta sperata.

'TuttoSalernitana' ricorda che sul finire dell'ultima finestra di calciomercato sono stati definiti sei dei dieci acquisti ultimati a gennaio. Tutti, per un motivo e per un altro, non hanno reso per il meglio. Sabatini lo scorso gennaio ha ingaggiato nei primissimi giorni Pierozzi, Zanoli e Basic e poi, nelle ultimissime battute, i difensori centrali Pellegrino, Boateng e Pasalidis, i centrocampisti offensivi Gomis e Vignato, prelevati in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dal Kasimpasa (Super Lig turca) e dal Pisa, e, proprio sul gong, l'attaccante classe '96 Weissman, in prestito secco dal Granada. A loro va aggiunto Manolas, approdato pochi giorni dopo la fine del mercato grazie al suo status di svincolato. Tutti calciatori approdati a Salerno con stipendi importanti, ecco la situazione nel dettaglio.

Boateng 700mila euro netti

Zanoli 600mila euro netti

Basic 550mila euro (in parte corrisposti dalla Lazio)

Manolas 500mila euro netti

Gomis 500mila euro netti

Weismann 400mila euro netti

Vignato 350mila euro netti

Pasalidis 300mila euro netti (unico tra i calciatori ad avere un vincolo anche per la prossima stagione)

Pierozzi 300mila euro

Pellegrino 300mila euro