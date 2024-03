Marino: "Napoli al pari del Barça, lo ha detto anche Xavi. Quando eravamo in C..."

Pierpaolo Marino, ex dg azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal parlando del match di stasera

Pierpaolo Marino, ex dg azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, parlando della partita di stasera del Napoli contro il Barcellona: "Ho ottime aspettative: il Napoli ci arriva con una discreta autostima e con un gioco che migliora di partita in partita, nonostante gli intoppi che è normale trovare.

Il Barcellona rispetta molto il Napoli come ha detto anche Xavi in conferenza. Non si parla del Napoli nono in classifica, ma dell’ultimo Napoli che sta ritrovando i giocatori che hanno portato lo scudetto. È una partita dove le motivazioni faranno da padrona: chi avrà più voglia e fame di qualificarsi supererà qualunque schema tattico. Quando rifondammo il Napoli in Serie C sognavamo partite come questa. Giocarsela alla pari, da un punto di vista morale e tattico, è fantastico. La gente meriterebbe una notte da sogno dopo gli ultimi 7-8 mesi pieni di delusioni. Questa partita potrebbe cancellarle quasi tutte. C’è una pagina di storia da scrivere, il Napoli farà la storia se dovesse qualificarsi, considerando anche poi i punti importanti che prenderebbe per il Mondiale per Club".