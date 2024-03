Martino: "Il Napoli senza coppe ha un vantaggio sulle avversarie, ma serve un grande Osimhen"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Mediaset, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Mediaset, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal: "Osimhen? È lui che deve fare la differenza in questo finale di stagione, per dare quel qualcosa in più che non è mai riuscito a dare nell'arco della stagione. Per ambire al posto in Champions serve un grande Osimhen.

Con l'Atalanta non si può sbagliare perché è una diretta avversaria e per ritrovare l'entusiasmo. Poi c'è poco da girarsi intorno, servono 7 vittorie su 9. Questo finale di stagione che vede gli azzurri concentrati solo sul campionato potrebbe facilitare il compito. Calzona avrà più tempo a disposizione per allenare. Questo è il vantaggio del Napoli rispetto ad Atalanta, Roma e Fiorentina.

Il Napoli diventerà un cantiere aperto. L'importante è che il presidente si affianchi di persone che possano decidere autonomamente, che possano esprimere le proprie idee".