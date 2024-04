Mertens: "Bellissimo lo scudetto vinto, non sono stato invidioso"

TuttoNapoli.net

L'ex attaccante del Napoli Dries Mertens è intervenuto a ‘Delietta Gol’ trasmissione in onda su Prima Tv canale 17 e TV Luna canale 83.

"Scudetto vinto l’anno dopo che sono andato via? E’ stato bellissimo, emozionante, nessuna invidia perché dopo tanti anni sono diventato un tifoso del Napoli. Quando cambi squadra ti concentri sul nuovo progetto, ma ho sempre avuto un occhio su dove stavo. Dopo aver giocato tanti anni con i tuoi compagni la consideri una famiglia ed è bello vedere la tua famiglia vincere una cosa così e io so cosa significa anche per me, per Napoli, per i ragazzi, per Spalletti per tutti i giocatori…è stato un anno incredibile, ho visto tutte le partite e hanno giocato un calcio incredibile e io ho anche festeggiato. Mi sento ancora con i calciatori con cui ho giocato nel Napoli e nella squadra attuale ce ne sono tanti con i quali ho giocato ed è stato bello rivederli".