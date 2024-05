Fontana: "Conte è un maestro, sarebbe perfetto. L'errore di quest'anno è uno"

L'ex regista del Napoli Gaetano Fontana è intervenuto a Radio Marte

L'ex regista del Napoli Gaetano Fontana è intervenuto a Radio Marte: "Al di là della futura scelta tecnica, del sistema di gioco o del modo di stare in campo, nel Napoli c'è bisogno di un personaggio che scuota ambiente e squadra. Conte, in questo, è un maestro. Il Napoli dovrà ripartire dalla ricerca di un'identità perduta, i giocatori non sono riusciti a ripetersi, si è persa la bussola, non c'è stata la figura di un leader che desse precise indicazioni a tutti. Quando una società cambia tanto gli ultimi che si sentono responsabili sono i giocatori, quando si sbaglia però lo fanno tutti. La scelta allora dev'essere mirata su un personaggio carismatico che indichi ai calciatori la strada da percorrere.

Nuovo ds? A questi livelli c'è bisogno di figure forti, che comprendano le dinamiche dell'altezza del club. Il Napoli deve ripartire con grandi certezze, bisogna pianificare la struttura societaria e avere un allenatore dalla grande personalità. Questo è il primo anno, dalla serie C, in cui De Laurentiis non porta a casa il risultato, è la prima volta e bisogna fare tesoro di questa esperienza, il presidente dovrebbe avere figure dirigenziali di un certo livello in società e chi va lì, allenatore o dirigente che sia, sa che è chiamato ad un doppio, anzi un triplo lavoro".