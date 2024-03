Moriero: "Italiano adatto per il 4-3-3 a Napoli, ma quella piazza ha grosse aspettative"

Così a TuttoMercatoWeb.com Francesco Moriero a proposito di Vincenzo Italiano, accostato alla panchina del Napoli.

Vincenzo Italiano sembra essere tra i favoriti per sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione e l'ipotesi piace a molti addetti ai lavori. “Italiano è un tecnico preparato, sa fare giocare bene la squadra e adotta un modulo di gioco come il 4-3-3 che è adatto al Napoli, ma non lo so se potrà essere il tecnico giusto per la piazza azzurra dove ogni anno le aspettative sono alte”. Così a TuttoMercatoWeb.com Francesco Moriero a proposito di Vincenzo Italiano, accostato alla panchina del Napoli.

Lotta salvezza: chi la spunterà?

“Mai come quest’anno la lotta per la salvezza è molto agguerrita: sono coinvolte sette squadre in pochi punti: difficile capire chi riuscirà a spuntarla, anche se spero che il Lecce possa riuscirci. La squadra di Gotti dovrà affrontare cinque scontri diretti determinanti”.