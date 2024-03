Mourinho in cerca di un nuovo club: "Voglio lavorare, va bene ovunque"

In questo weekend si è recato a Portimao, nel suo Portogallo, per assistere al Gran Premio di MotoGp.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà la prossima squadra di José Mourinho? Lo scorso gennaio c'è stato l'addio alla Roma e adesso lo Special One è già alla ricerca di una nuova squadra. Intanto, però, si gode il suo tempo libero e in questo weekend si è recato a Portimao, nel suo Portogallo, per assistere al Gran Premio di MotoGp.

Si era ipotizzato un anno sabbatico per l'allenatore portoghese, che invece a margine dell'evento ha fatto capire quali sono le sue reali intenzioni: "Non ho un club, sono libero ma voglio lavorare, la prossima estate voglio lavorare. Un ritorno in Portogallo? Il calcio è la mia vita, posso allenare ovunque", le sue parole riportate da Record.

Di Mourinho ha recentemente parlato Tiago Pinto, anche lui reduce dall'addio alla Roma: "Mourinho sa benissimo che nel corso di quei due anni e mezzo sono stato un soldato. È normale che, soprattutto durante il calciomercato, nel rapporto fra allenatore e direttore sportivo ci sia un po' di casino, ma lui sa perfettamente che fino alla fine sono stato leale a lui, alla società e al progetto. Possiamo anche avere idee diverse, ma si può lavorare insieme. Ci sono cose che succedono durante la stagione, quando le cose non vanno bene vanno fatte delle valutazioni, tutte le decisioni prese sono state collettive, abbiamo anche vinto 3-4 partite di fila dopo quella partita".