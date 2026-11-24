Pistocchi: "ADL valuta il Napoli 2,5 miliardi, ma nessuno lo acquista. Il progetto è da rifare"

"Lang non andava fischiato, si rischia di metterlo in difficoltà. Lang ha fatto la differenza quando è entrato".

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, analizzando il momento del Napoli dopo la vittoria contro il Torino. Diversi i temi affrontati, dalla condizione fisica degli azzurri alle scelte di Massimiliano Allegri, fino alle strategie di mercato e al futuro della società.

Sulla partita contro il Torino: "C’è un problema di condizione in questo momento: De Bruyne si vedeva che fosse affaticato. McTominay è stato straordinario, veniva anche dietro a difendere. Lang non andava fischiato, si rischia di metterlo in difficoltà. Lang ha fatto la differenza quando è entrato".

Sugli infortuni: "Bisogna fare un grande lavoro in preparazione, perché poi fa la differenza fino a maggio. Serve fare del lavoro su ogni singolo giocatore".

Sulla qualificazione ai playoff: "Complicato che si qualifichi, vista la classifica".

Su De Bruyne: "Se lo cedi dipende da come lo sostituisci, perché è un giocatore fortissimo".

Sulla sfida contro il Manchester City: "Il City ha dei problemi in questo periodo, hanno perso diverse partite. È una sfida in cui sembra che Allegri abbia dato per scontato l’esito".

Pistocchi sul mercato e sul futuro del Napoli

Sul mercato di gennaio: "I giocatori più richiesti del Napoli sono i quattro centrocampisti, come fai a ricostruire vendendo questi? Se fai mercato è per rinforzare la squadra e puntare a qualificarti nelle coppe, è rischioso acquistare dall’estero".

Sull'ipotesi di cessione della società: "De Laurentiis valuta il Napoli 2 miliardi e mezzo di euro, ma in questa situazione nessuno lo acquista. Il progetto è da rifare, serve ricostruire con gente preparata e va fatto subito, a partire dal mercato di gennaio".