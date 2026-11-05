Alvino: “E’ un disastro, ma c’è una sola possibilità per risalire: affidarci ad Allegri”

Carlo Alvino parla il giorno dopo il ko di Oporto in Champions. Lo fa a Kiss Kiss Napoli analizzando quello che è il momento che sta vivendo la squadra di Allegri in stagione.

"E’ un disastro, sì, non posso dire il contrario ed è amaro dirlo per me che ho sempre una posizione opposto ma devo dire che al 5 novembre è un disastro. Ma resterò da solo, ma sono convinto che abbiamo una sola possibilità per risalire la china: affidarci a chi il calcio lo conosce da dentro e da fuori, ed è seduto sulla panchina del Napoli, piaccia o non piaccia, ma ha 40 anni di mestiere sulle spalle e se è uno dei responsabili della situazione come la dirigente ed i calciatori e toccherà a lui e gli altri tirarci fuori da questa tragica situazione calcisticamente parlando".