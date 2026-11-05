Esonero Allegri? Biasin: “Mi stupirebbe. Se non fai mercato un po’ te l’aspetti…”
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Napoli in crisi. Due ko di fila. Sette nelle prime quattordici partite della stagione. Arriva il commento di Fabrizio Biasin sul momento della stagione del Napoli dopo la notte di Oporto in Champions. "Se in estate non fai mercato e scegli Allegri che è un allenatore che accetta una situazione del genere allora penso che forse un po' ti aspettavi una stagione del genere. Magari non proprio come sta andando in questo momento ma se arrivasse l'esonero di Allegri io sarei sinceramente sorpreso. Mi stupirebbe" le sue parole al podcast Cronache di Spogliatoio.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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