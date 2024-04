Roma, De Rossi sul Napoli: "L'unica che ha un organico al livello dell'Inter"

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, oggi non è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita col Napoli

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, oggi non è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita col Napoli, ma ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso: “Le difficoltà maggiori sono nell’affrontare tantissime partite ravvicinate, avere poco tempo per prepararle e avere avversari forti come Napoli, Bologna, Udinese. Tutte le squadre che affronteremo sono di un livello altissimo, servirebbero forze fresche a volte, ma nella maggior dei casi anche gli altri hanno altri impegni. Sarà difficile ma non ci piangiamo addosso, il Napoli è l’unica squadra come livello che stanno vicino all’Inter, erano ingiocabili l’anno scorso, quest’anno sono in difficoltà ma è sempre una squadra tosta”.

Che clima vi aspettate?

“C’è sempre insomma questa forte rivalità, il giorno del mio addio avevo fatto una battuta dicendo che mi sarebbero mancati i miei tifosi e quelli avversari tipo quelli del Napoli perché non passavo mai indifferente. Domani magari ci sarà un po’ di nervosismo verso la loro squadra, ma poi la sosteranno. Sarà un campo ostile, ma lo abbiamo fatto anche in Europa in tante circostanze”.