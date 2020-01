Sarri sul Napoli: "Emotivamente sarà una partita particolare, ho un rapporto forte con la città"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Roma, l'allenatore della Juve Maurizio Sarri ha risposto alla seguente domanda: è già entrato in clima Napoli? "No ancora, domattina cominceremo a fare delle valutazioni. Non dobbiamo cadere nell’errore di guardare la classifica, il Napoli è una squadra forte con giocatori tecnicamente fortissimi. In una partita singola le squadre forti possono metterti in difficoltà. Dal punto di vista materiale ci sono tre punti in palio come sempre, dal punto di vista emotivo è una chiaramente una partita particolare per me perché con la città di Napoli c'è stato un rapporto forte".