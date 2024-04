Del Genio: "Perché Calzona non passa al 4-2-3-1? E non può giocare sempre Jesus!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Nelle due aree sbagliamo tanto. Succede per l'attenzione scarsa in fase difensiva e per la poca lucidità in fase offensiva. Calzona per quello che ha espresso la squadra in campo avrebbe meritato un voto vicino al 7, ma glielo abbasso a 6 perché non condivido le sostituzioni, a cominciare da Cajuste-Traoré: stai pareggiando, devi vincere e allora perchè non passi al 4-2-3-1 con Raspadori?

Juan Jesus? Gli ho dato 5, ma le colpe più che di Juan Jesus sono della società. Sappiamo che ha dei limiti, perché gioca così tanto? Non giocava così tanto da dieci anni, da quando ne aveva 23. Ora a 33 anni gioca il doppio di tutte le passate stagioni. Allora è colpa sua o è colpa della società?. Bisogna cambiare molti giocatori e ieri con la Roma si è avuta la conferma. Se neanche quando giochi così bene vinci vuol dire che da questo gruppo hai tirato fuori tutto, bisogna cambiare".