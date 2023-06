Sindaco Bari: “Futuro? Famiglia De Laurentiis non è sprovveduta, avrà individuato acquirenti”

Antonio Decaro, sindaco di Bari, è con la squadra a Cagliari per la finale playoff di Serie B in programma questa sera.

"Ci sono dei riti, non fatemeli svelare. Sono qui su invito del sindaco di Cagliari e di Luigi De Laurentiis. Vedo la squadra tranquilla e molto concentrata. Polito? Lo conoscete, è un vulcano. Ce la giochiamo". Antonio Decaro, sindaco di Bari, è con la squadra a Cagliari per la finale playoff di Serie B in programma questa sera.

A RadioBari ha commentato: "Nessuno di noi pensava di essere fin qui oggi. Quel gol di Benedetti ci ha fatto abbracciare tutti, come fu per il gol di Citro. E' stata una bella sensazione. Ho detto al sindaco di Cagliari che oggi lo lascerò triste. Di Cesare? Ha la faccia di chi vuol giocare (ride, ndr). Il futuro del Bari? La famiglia De Laurentiis non è sprovveduta, immagino che in questi mesi abbiano fatto le loro verifiche, individuando dei possibili acquirenti. Non mi sembrano presi dall'ansia...".