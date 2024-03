Ventola sul caso Acerbi: "Nemmeno la rabbia ti può far dire delle sciocchezze del genere"

Lo ha detto Nicola Ventola a Sportmediaset.it durante un evento organizzato presso l'Arena Piola di Milano.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Simone Inzaghi sarebbe all'altezza dei top club europei? Secondo me non può ancora allenare in qualsiasi squadra del mondo, per un semplice motivo. Premetto che a me piace tantissimo: è offensivo, con lui tutti si muovono bene in campo. Però per essere un vero top devi avere dei "pani B". Lui sa fare bene il 3-5-2, ma se si trova sotto in una partita, alcuni cambi sono schematici. Dovrebbe provare a fare qualcosa di diverso a mio parere e senza volerlo offendere perché ho una grandissima stima di Inzaghi". Lo ha detto Nicola Ventola a Sportmediaset.it durante un evento organizzato presso l'Arena Piola di Milano.

Vicenda Acerbi-Juan Jesus: andava chiusa in campo o è giusto punire chi ha sbagliato?

"Mi dispiace per Francesco, non voglio entrare nel merito del fatto, però è ora di dire basta con questa storia del razzismo. Va combattuto, è giusto che chi sbaglia venga punito. Queste cose non si possono più sentire. Nemmeno la rabbia ti può far dire delle sciocchezze del genere".