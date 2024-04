Vietato pensare a quel 0-4, Di Francesco: "Sarà diverso, so Calzona quant'è bravo..."

Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha messo in guardia i suoi sulle difficoltà del match

Sarà una gara totalmente diversa da quella finita in goleada in Coppa Italia. Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha messo in guardia i suoi sulle difficoltà del match contro un Napoli sicuramente diverso: "Rispetto a quella di Coppa sarà ben altra partita. Loro sono in corsa per risalire ulteriormente la parte alta della classifica e noi quella bassa. Non ultimo rispetto all’ultima volta hanno anche un altro allenatore, che conosco molto bene Calzona per essere stato il mio vice, e so quanto è bravo a preparare le partite e poi a leggerle nei novanta minuti".

Di Francesco infatti ha elogiato a più riprese il Napoli reduce dalla vittoria col Monza: "Nell’ultima gara a Monza ho visto un ottimo Napoli, sia dal punto di vista fisico che delle capacità di mettere in mostra quelle giocate importanti che lo hanno contraddistinto nella passata stagione. Per cui è facile intuire che ci aspetta una partita molto difficile in cui, come detto, sarà fondamentale confermare quell’equilibrio di squadra che stiamo avendo nelle ultime gare, pur essendo meno belli rispetto al passato. Va abbassato al massimo il margine di errore e di contro alzato quello dell’attenzione al cospetto di certi campioni che possono decidere il risultato con una singola giocata da un momento all’altro. E poi, ripeto, servirà quel coraggio fondamentale per provare a tornare a casa con un risultato positivo".