ADL a Castel Volturno: discorso ad Allegri e Manna. E spunta messaggio alla squadra

De Laurentiis incontra Allegri, Manna e la squadra a Castel Volturno. Il presidente predica calma e riflette sugli errori del mercato estivo.

Una visita per rasserenare l'ambiente e far sentire la vicinanza della società in un momento particolarmente delicato. Stamattina, intorno alle 10.30, Aurelio De Laurentiis si è presentato al centro sportivo di Castel Volturno, prima dell'arrivo della squadra. Il presidente del Napoli ha incontrato Massimiliano Allegri e Giovanni Manna, per poi confrontarsi con i calciatori in vista del ritiro e della sfida contro la Lazio.

De Laurentiis predica calma: il rimpianto per il mercato estivo

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro "sparge serenità, fa sentire la sua presenza e dunque quella del vertice societario". Il messaggio alla squadra è stato semplice: "Calma". De Laurentiis continua a credere nel valore del gruppo, ma secondo il quotidiano sarebbe consapevole degli errori commessi in estate, quando sarebbe stato necessario garantire ad Allegri quattro rinforzi. Operazioni complicate dalle mancate cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, che avrebbero dovuto finanziare nuovi acquisti.