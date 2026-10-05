ADL a Castel Volturno, Sky: "Forse è anche passato per Qualiano, novità centro sportivo?"

De Laurentiis a Castel Volturno per incontrare Allegri e Manna: possibile anche un passaggio a Qualiano per il nuovo centro sportivo

Il Napoli entra in una settimana delicata, con la necessità di cambiare passo dopo un avvio di stagione complicato: nelle prime sei gare tra Serie A e Champions sono arrivate due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. In questo contesto si inserisce il blitz di Aurelio De Laurentiis al Training Center di Castel Volturno, dove oggi il presidente ha incontrato Massimiliano Allegri e Giovanni Manna per fare il punto della situazione in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Frosinone. Ma non solo.

De Laurentiis oggi a Napoli, possibili novità sul centro sportivo

A ricostruire i movimenti del patron azzurro è stato il giornalista Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport: “Si è visto De Laurentiis prima dell’ora di pranzo, negli uffici al centro sportivo. Ha incontrato Allegri, Manna, poi nel suo ufficio ha svolto pratiche di lavoro. Non è escluso abbia fatto anche un salto a Qualiano per il nuovo centro sportivo. De Laurentiis è rimasto circa un’ora a Castel Volturno”. Il passaggio a Qualiano, se confermato, riaccenderebbe anche il tema del nuovo centro sportivo del Napoli, altro tema importante per il futuro del club.