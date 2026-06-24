ADL torna oggi in Italia, ma firma Allegri slitta. Accordo sarà fino al 2029

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Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tornerà oggi in Italia. Attesa per la firma di Allegri che prima deve liberarsi dal Milan

Il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis, atteso oggi dopo il soggiorno negli Stati Uniti, non dovrebbe coincidere con l’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riferito da Radio Marte, la formalizzazione dell’accordo potrebbe infatti slittare alla prossima settimana. Si tratterebbe comunque soltanto di un passaggio burocratico, dal momento che l’intesa tra le parti sarebbe stata raggiunta già lo scorso 27 maggio. Per questo motivo, nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del club, il quadro appare ormai definito e non sembrano esserci ostacoli sulla strada che porterà il tecnico livornese sulla panchina azzurra.

Allegri già operativo sul mercato

L’accordo tra Allegri e il Napoli sarebbe stato blindato da tempo e prevede un contratto della durata di tre anni. In attesa dell’annuncio formale, l’ex allenatore della Juventus sarebbe già impegnato nella pianificazione della prossima stagione insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. I due starebbero lavorando fianco a fianco per individuare i primi rinforzi da consegnare alla squadra campione d’Italia. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione figura quello di Mario Gila, difensore della Lazio ritenuto uno degli obiettivi prioritari per rafforzare il reparto arretrato.