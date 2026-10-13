Allegri con De Bruyne ha avuto la stessa idea avuta con Modric

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Allegri vuole De Bruyne play davanti alla difesa: il CdS ricorda come convinse Modric a fare lo stesso un anno fa.

Allegri vorrebbe fare di De Bruyne il suo regista. L’idea è quella di arretrare il belga davanti alla difesa, per sfruttarne la visione di gioco e la qualità nei passaggi e sviluppare più manovra dal basso. Una scelta che nasce dalla volontà del tecnico di dare al Napoli un’identità più chiara dopo un avvio di stagione complicato, e che passa dal ruolo del campione belga, già utilizzato in più zone del campo nelle prime uscite stagionali.

Il precedente di Modric: “Convinse il croato a giocare davanti alla difesa”

Non è un esperimento senza precedenti. Come ricorda il Corriere dello Sport, un anno fa Allegri era riuscito a convincere Luka Modric ad agire da play davanti alla difesa, con risultati sorprendenti. Il centrocampista croato, abituato a un ruolo più avanzato, accettò la nuova posizione e la interpretò con grande efficacia, diventando il fulcro del gioco rossonero. Il tecnico spera ora di replicare il copione con De Bruyne: un fuoriclasse a cui chiedere lo stesso sacrificio tattico per mettere la sua qualità al servizio della squadra. La sfida europea di stasera con il Villarreal potrebbe offrire un primo banco di prova.