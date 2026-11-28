Prima pagina
Spalletti ha cambiato la Juve, Tuttosport: "I gol ci sono. Ora il bomber"
Tuttosport oggi in edicola dedica il titolo più importante in prima pagina alla Juventus: "I gol ci sono. Ora il bomber". Il riferimento è al fatto che Luciano Spalletti abbia moltiplicato le soluzioni offensive della Juventus, con 16 marcatori diversi. In attesa di Yildiz e del rinforzo invernale.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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