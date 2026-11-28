Finisce la stagione di Messi: Inter Miami eliminato al primo turno dei playoff in MLS

L'Inter Miami abdica: i campioni in carica della MLS sono stati eliminati dal Columbus Crew, nonostante una stagione da capocannoniere di Lionel Messi.

Si chiude con una cocente delusione la stagione di Lionel Messi e dell'Inter Miami. La squadra allenata da Kily Gonzalez, campione in carica della MLS, è stata eliminata al primo turno dei playoff dal Columbus Crew. Dopo il netto 3-0 rimediato nella prima partita della serie, la formazione della Florida è caduta anche in gara due, sconfitta per 1-0 da una rete di Rodriguez al 92'. Messi e Luis Suarez non potranno dunque difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

Messi capocannoniere della MLS, ma non basta all'Inter Miami

Per il fuoriclasse argentino si tratta della seconda eliminazione al primo turno dei playoff da quando si è trasferito negli Stati Uniti. Un epilogo amaro a fronte di una stagione particolarmente positiva sul piano individuale: la Pulce ha conquistato il titolo di capocannoniere della regular season della MLS grazie alle 26 reti realizzate in 31 presenze. Numeri che non sono bastati all'Inter Miami per confermarsi sul trono del calcio nordamericano.