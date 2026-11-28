Tuttonapoli Due vittorie di fila, ora o mai più: di fronte c'è il Sassuolo peggiore di sempre

Il Napoli non ha ancora centrato due vittorie di fila e davanti a sè ha un'occasione irripetibile contro il Sassuolo

Il Napoli affronta il Sassuolo con l'obiettivo di centrare per la prima volta due vittorie di fila in campionato e quindi, dopo il successo col Torino, ha una grande occasione Per gli azzurri e per Allegri (che non vince due gare di fila addirittura da marzo, inserendo anche il percorso al Milan) c'è la sfida ad un Sassuolo in crisi, reduce da 6 sconfitte consecutive ed in generale da 8 sconfitte delle prime 12 gare giocate e la penultima difesa d'Europa con ben 31 gol subiti (mai così tanti in serie A dopo 12 giornate). Un avversario insomma in caduta libera - nonostante il cambio in panchina - che può permettere al Napoli di ritrovare continuità e risalire la classifica (puntando ad esempio ad uno scontro diretto come Como-Juventus).

Sassuolo, mai così male nella sua storia?

Una crisi che assume contorni storici. Il Sassuolo vive una delle stagioni più complicate della sua storia in Serie A e i numeri, a questo punto del campionato, sono impietosi. Il club neroverde è in un tunnel che sembra non avere fine e che lo sta portando a eguagliare, e in alcuni casi a sfiorare, i peggiori record negativi della propria storia nella massima serie. Il Sassuolo, come detto, ha perso otto delle prime 12 partite giocate e non ha mai fatto peggio dopo 13 match stagionali nella propria storia nel massimo campionato.

Sei ko consecutivi in Serie A: il Sassuolo rischia il record negativo

A rendere ancora più pesante il quadro è la serie negativa in corso. Il Sassuolo ha perso ciascuna delle ultime sei gare di Serie A e ha già sperimentato una striscia così lunga di sconfitte, ma non tantissime volte. Solo una volta nella sua storia in massima serie, infatti, la squadra è arrivata a sette sconfitte consecutive: tra gennaio e marzo 2014. Quel precedente è ora a un solo passo, e un nuovo ko farebbe riavvolgere il nastro. Col Napoli dunque un ko significherebbe scrivere due record assoluti della storia del club neroverde.