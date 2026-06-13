Allegri-Milan, nessun incontro con Scaroni per la risoluzione: novità prossima settimana

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Massimiliano Allegri al Napoli, l’annuncio ufficiale è bloccato dalla mancata risoluzione del contratto con il Milan. Attese novità nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri è il promesso sposo del Napoli, ma per il momento la firma e l’annuncio ufficiale non sono ancora arrivati. Il motivo è legato alla necessità, da parte dell’allenatore livornese, di risolvere il contratto che lo lega ancora al Milan fino al 2027. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, al momento non ci sarebbero stati incontri tra Paolo Scaroni e l’entourage del tecnico per definire i dettagli della separazione, compresa l’eventuale buonuscita.

Nodo risoluzione con il Milan e tempi dell’annuncio

La situazione resta quindi in fase di stallo anche perché il presidente del Milan si trova attualmente all’estero per impegni di lavoro. La prossima settimana potrebbero arrivare sviluppi importanti su questo fronte, elemento decisivo per sbloccare l’operazione. Il Napoli, infatti, non può ancora procedere con l’annuncio ufficiale, poiché Allegri risulta formalmente ancora sotto contratto con il Milan, essendo stato esonerato e non liberato attraverso una risoluzione consensuale.