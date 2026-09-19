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Allegri presenta la gara con la Fiorentina in conferenza: dalle 15 su TN

Allegri presenta la gara con la Fiorentina in conferenza: dalle 15 su TN
Oggi alle 13:55Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Gara delicatissima per il Napoli a Firenze. Massimiliano Allegri si presenterà quest'oggi alle ore 15 nella sala stampa di Castel Volturno per presentare la sfida contro i viola: il tecnico azzurro sarà chiamato a fare il punto sulle condizioni della squadra e probabilmente anche sulle scelte di formazione. Appuntamento dunque alle 15 con la conferenza stampa di Max Allegri. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.