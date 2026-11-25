Tuttonapoli La rivincita di Allegri: ha regalato tre nuovi titolari al Napoli

Napoli, Allegri recupera Lang e Beukema: due giocatori rinati. L'olandese ha due assist e un gol nelle ultime tre, il difensore con Rrahmani ha fermato Haaland a Manchester

Lang e Beukema sono due giocatori rinati con Allegri. Il tecnico del Napoli può contare su due recuperi importanti: entrambi erano finiti ai margini del progetto e oggi sono tornati protagonisti. Due vittorie personali per l'allenatore, e due segnali di crescita per una squadra che ha ritrovato fiducia nella notte di Manchester. Con loro anche Rafa Marin, ieri assente per squalifica: tre nuovi titolari con Max.

Lang, due assist e un gol nelle ultime tre

L'esterno olandese è il simbolo di questa rinascita. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, nelle ultime tre partite ha fornito due assist e segnato un gol, numeri che raccontano un rendimento molto diverso da quello delle prime settimane, quando il suo futuro era al centro del mercato. Allegri ha scelto di dargli fiducia e il giocatore ha risposto sul campo, trasformandosi in un riferimento per la manovra offensiva. Un cambio di rotta che pesa sulle scelte di gennaio.

Beukema, con Rrahmani ferma Haaland

Il secondo caso è quello di Beukema. Il difensore, finito anche lui ai margini dopo un avvio complicato, ha disputato ieri una prova di grande solidità: insieme a Rrahmani ha annullato Haaland, l'attaccante più temuto del City. Una prestazione che vale più di qualsiasi numero e che conferma come il lavoro di Allegri sulla fase difensiva stia dando frutti. Per il Napoli è un segnale importante: due giocatori che sembravano in difficoltà sono oggi pedine su cui costruire. Il tecnico può ripartire da qui, con la speranza che la crescita di entrambi continui nelle prossime partite.